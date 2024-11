Zubeldía tem estrela e leva São Paulo a vencer Athletico no fim

Na noite deste sábado, 9/11, no Morumbi, o São Paulo recebeu o Athletico. Dominou a partida, com 78% de posse de bola. No entanto, apesar do predomínio, penou para vencer o time paranaense, vencendo por 2 a 1. O gol da vitória saiu apenas aos 43 minutos da etapa final, em uma jogada que teve a assinatura do treinador Luis Zubeldía. A vitória surgiu de uma jogada envolvendo três reservas, com André Silva concluindo para as redes. O jogo foi válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os gols ocorreram no segundo tempo. Luciano, de cabeça, abriu o placar para o São Paulo, enquanto Julimar empatou para o Athletico.

O São Paulo, com a vitória, segue na 6ª posição, com 57 pontos, na briga pelo G4 (vaga na fase de grupos da LIbertadores). O Athletico tem 34 pontos. Está na na zona de rebaixamento, mas um jogo a menos do que os times que brigam com ele para sair do Z4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro tempo de poucas chances

O São Paulo, como era de se esperar, buscou mais o gol, rondou a área do Athletico e tentou cruzamentos sempre que possível, em jogadas pelos flancos. No entanto, finalizou pouco e assustou de verdade apenas uma vez, com um chute de fora da área de Lucas Moura, que foi o jogador mais ativo e eficaz do time no ataque. Já o Athletico, mesmo fechado, teve uma excelente oportunidade em um chute de fora da área de João Cruz, obrigando Rafael a fazer uma boa defesa. No fim das contas, o empate sem gols no primeiro tempo foi justo para um jogo fraco.