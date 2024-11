Sem gols, Atlético-GO e Bragantino empatam e seguem na luta contra o Z4

As equipes não conseguiram abrir o placar em Goiânia neste sábado, pela 33ª rodada do Brasileirão

Em confronto pela parte de baixo da tabela e com um público baixo acompanhando, Atlético-GO e Bragantino empataram em 0 a 0 na noite deste sábado (9), no Estádio Antônio Acciolly, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Dragão segue na lanterna do torneio, onde está desde a 18ª rodada. Com mais um ponto, a equipe agora tem 26. Além disso, com a soma dos resultados, o Massa Bruta também voltou para a degola e agora ocupa o 17º lugar, com 36.

Nada de gols em Goiânia

As equipes começaram se estudando nos primeiros minutos de jogo, sem grandes oportunidades de gol. A primeira chance saiu aos 10, Lucas Evangelista, que cabeceou após belo cruzamento de André Hurtado e obrigou Ronaldo a fazer uma bela defesa. Aos 16, mais uma grande chance dos visitantes, dessa vez com Sasha e Vitinho no mesmo lance. Em momento de pressão do Massa Bruta, o camisa 19 invadiu a área e acertou a trave. Então, no rebote, o camisa 28 finalizou uma bomba no travessão. O Dragão, mesmo jogando em casa, não conseguiu assustar.