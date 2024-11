São Paulo busca lateral. Diretor responde se Marcelo interessa

Tricolor prioriza posição com a iminente saída de Welington. Saiba o que Belmonte pensa sobre o jogador de 36 anos que está no mercado

Com pré-contrato assinado com o Southampton, da Inglaterra, Welington deixará uma lacuna da lateral esquerda do São Paulo ao fim da temporada. O clube, então, procura um jogador para a posição. A ideia do Tricolor é que este reforço chegue para assumir de imediato a titularidade, em 2025, na equipe do técnico Luis Zubeldía.

Marcelo, que rescindiu com o Fluminense recentemente, está livre no mercado. Diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte respondeu se o ídolo do Real Madrid de 36 anos se encaixa no planejamento para o próximo ano.

“É um jogador de Champions League, fantástico, mas ele tinha muito a ver com o Fluminense. Por toda a história dele, como o Thiago Silva, ou como o Lucas aqui. Eu acho que aí tem um peso. No nosso caso, Marcelo não está dentro do nosso perfil de jogo, de como a gente pensa a formatação do time. Precisamos de alas com velocidade, com força e chegada. Marcelo é um jogador muito técnico, mas tem que ter um projeto em torno para ele jogar. Não pensamos nele aqui”, definiu Belmonte, em entrevista ao site “ge”.