Real Sociedad x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A Real Sociedad receberá o Barcelona no estádio Reale Arena, em San Sebastián, neste domingo (10), às 17 horas (de Brasília). Caso vença, o Barcelona poderá ampliar para nove pontos a vantagem sobre o Real Madrid na liderança da La Liga. Por outro lado, a Real Sociedad busca entrar no top 10 após um início lento na temporada 2024/25.

Como chega a Real Sociedad

O time basco venceu apenas um dos seus primeiros seis jogos e possui o pior desempenho em casa na LaLiga. O técnico Imanol Alguacil enfrenta pressão, mas deve permanecer um pouco mais, já que o time começa a mostrar sinais de recuperação. A Real Sociedad venceu três dos últimos cinco jogos na LaLiga.

Para o jogo, a equipe basca terá desfalques no meio-campo. Hamari Traoré está afastado devido a uma lesão no joelho e só deve voltar em maio, se retornar nesta temporada. Arsen Zakharyan também ficará fora do jogo por conta de uma lesão no tornozelo. Além disso, Ander Barrenetxea, Pablo Marín e Beñat Turrientes são dúvidas e provavelmente não jogarão no domingo.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona chega em um momento muito melhor. Os Blaugranas perderam apenas uma partida na LaLiga até agora e venceram 14 dos 16 jogos em todas as competições nesta temporada. O ataque do Barcelona também está em ritmo histórico, com 40 gols em 12 jogos na LaLiga.