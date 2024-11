Real Madrid confirma grave lesão no joelho direito de Eder Militão

Zagueiro teve ruptura completa no ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos do joelho direito Crédito: Jogada 10

O Real Madrid confirmou a grave lesão em Eder Militão. O brasileiro passou por exames de imagem neste sábado (9) e ficou constatada a ruptura completa no ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos do joelho direito. O zagueiro lesionou-se no primeiro tempo da goleada por 4 a 0 sobre o Osasuna, neste sábado, no Santiago Bernabéu. Ele deixou o gramado de maca e aos prantos. Dessa forma, Militão deve passar por cirurgia nos próximos dias e iniciar o processo de recuperação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O problema é semelhante ao sofrido pelo próprio jogador em agosto de 2023. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em jogo contra o Athletic Bilbao.

Assim, ele será cortado da Seleção Brasileira, que enfrenta Venezuela (dia 14), em Maturín, e Uruguai (19), em Salvador. O técnico Dorival Júnior deve convocar um novo defensor para a vaga do atleta do Real Madrid. No entanto, os problemas para o técnico da equipe merengue não param por aí. Afinal, Lucas Vázquez e Rodrygo deixaram o campo contra o Osasuna com problemas musculares. Dessa maneira, Carlo Ancelotti já não poderá contar ainda com Carvajal, que sofreu uma grave lesão no joelho direito, e David Alaba, que rompeu o ligamento cruzado anterior na última temporada e ainda não retornou aos campos. Por fim, a dor de cabeça de Ancelotti passa pelo goleiro Courtois, com uma lesão na coxa, e o meio-campista Tchouaméni, que sofreu uma entorse no tornozelo.