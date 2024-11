Rafael Paiva reconhece momento ruim: ‘Vasco não vem fazendo bons jogos’

Cruz-Maltino é facilmente derrotado pelo Fortaleza, em jogo neste sábado (09), no estádio do Castelão e técnico admite fase de oscilação

O Vasco foi até o estádio do Castelão neste sábado (09) enfrentar o Fortaleza, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, em uma atuação apática, foi facilmente derrotado pelo adversário e viu a briga pela Libertadores se complicar.

Aliás, o resultado deixou o Cruz-Maltino com 43 pontos e na nona colocação, mas ele pode perder uma posição caso o Atlético vença o Flamengo, em jogo marcado para quarta-feira (13). Na entrevista coletiva, Rafael Paiva comentou sobre a oscilação do Vasco.

“Eu acho que a gente tem oscilado com todos os jogadores. Acho que o Vasco não vem fazendo bons jogos. Nesses dois últimos jogos, a gente oscilou um pouquinho. São duas equipes que brigam pelo título. Acho que isso não é desculpa, mas é difícil jogar nesse nível. Em alguns momentos, até conseguimos fazer algumas coisas do nosso plano de jogo pelo lado direito, mas o Fortaleza neutralizou bem. Eles nos deixaram até ficar com a bola no começo, mas trancaram muito bem o lado”, disse o técnico do Vasco.