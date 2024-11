PSG vence pelo Francês, e torcida do Angers faz protesto inusitado

Equipe da capital francesa faz 4 a 2, com dois gols de Lee e dois de Barcola, e volta a abrir seis pontos na liderança da Ligue 1 Crédito: Jogada 10

O PSG segue invicto no Campeonato Francês. Neste sábado (9), os comandados de Luis Enrique venceram o Angers, fora de casa, por 4 a 2. Destaque para o sul-coreano Lee e o francês Barcola, autores de dois gols cada. No entanto, o que chamou a atenção foi o protesto da torcida, que jogou bolinhas de tênis em um ataque do time anfitrião no início do segundo tempo. Agora, o PSG chega a 29 pontos e volta a abrir seis para o Monaco, segundo colocado. Por outro lado, o Angers está na briga para fugir das última posições. O time tem apenas dez pontos, em 15º. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Líder da Ligue 1, o Paris Saint-Germain volta a jogar na sexta-feira (22), logo após a Data Fifa, contra o Toulouse, no Parque dos Príncipes. Já o Angers entra em campo no domingo (24), quando visita o Auxerre.

Fora de casa, o PSG começou melhor e não demorou para sair à frente do placar com Lee, em assistência de Zaire-Emery, aos 16. Três minutos depois, Asensio cruzou da esquerda e o sul-coreano dobrou o placar. Em seguida, começou o show de Barcola. Após saída de bola errada, Asensio deixou o atacante francês na boa para fazer o terceiro. Nos acréscimos, o camisa 29 fez mais um, o quarto do PSG, dessa vez após cruzamento perfeito de Lee. O Angers teve algumas chances durante a etapa inicial, mas pecou nas finalizações. Protesto inusitado da torcida do Angers contra o PSG Na volta do intervalo, uma cena curiosa. Após o apito para reinício do jogo, o Angers estava no ataque e a torcida começou a atirar bolinhas de tênis em campo. O jogo ficou paralisado por cerca de cinco minutos para a retirada dos objetos. O PSG administrava as ações e fez substituições para dar mais ritmo a alguns jogadores. Enquanto isso, o Angers tentava diminuir o prejuízo e passou a fazer Donnarumma trabalhar mais. Do outro lado, Fofana também apareceu bem, principalmente em finalizações de Kolo Muani e Asensio.

Nos acréscimos, o Angers conseguiu o primeiro gol em grande estilo. Após passe pelo alto de Abdelli, Lepaul acertou um lindo chute no ângulo, deixando Donnarumma só olhando. Um golaço! Ainda teve tempo para Fofana pegar uma bola difícil de Asensio. No rebote, Kolo Muani acertou a trave. Não era o dia do centroavante. Em seguida, escanteio para o time da casa e mais um gol, dessa vez de Biumla, de cabeça. Jogos já finalizados da rodada Sexta-feira

Olympique 1 x 3 Auxerre