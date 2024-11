Operário-PR vence com gol no final e impede acesso antecipado do Novorizontino

Equipes se enfrentaram na tarde/noite deste sábado (9), no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 36ª rodada do Brasileirão Série B

O Operário-PR apareceu de penetra para estragar a festa do Novorizontino na tarde deste sábado (9), no estádio Jorge Ismael de Biasi. O Tigre sonhava com acesso antecipado sob seus domínios, mas acabou superado por um Fantasma letal, que venceu por 1 a 0 com gol de Nathan. O Aurinegro terá outra oportunidade daqui a uma semana diante do Paysandu – novamente em Novo Horizonte.

A derrota não alterou a situação do Novorizontino na tabela de classificação, e o Tigre permaneceu na segunda colocação com 63 pontos. O Operário-PR, por sua vez, pulou para o sétimo lugar e agora soma 56 pontos – três de diferença para clubes do G4.

Os clubes voltam a campo para penúltima rodada da Série B ao final da próxima semana. O Operário-PR encara o Mirassol no feriado de 15 de novembro, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, às 16h. Já o Novorizontino recebe o Paysandu no dia seguinte, no sábado (16), às 17h, novamente no Jorjão.