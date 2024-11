Nottingham Forest x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Surpresa da temporada, Forest inicia a rodada do Campeonato Inglês na terceira posição na tabela e vem de três vitórias consecutivas

Surpresa positiva da Premier League até o momento, o Nottingham Forest recebe o Newcastle neste domingo (10), às 11 horas (de Brasília), pela 11ª rodada da competição. Vindo de três vitórias consecutivas e de um outubro invicto, a equipe do centro-leste do país (Midlands Orientais) vive seu melhor momento na primeira divisão inglesa em anos. O Newcastle, após momentos de baixa, vem de vitórias sobre o Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa, e sobre o Arsenal, no campeonato inglês.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Nottingham Forest

Nuno Espírito Santo inegavelmente demonstrou grande satisfação após o Nottingham Forest conquistar os prêmios mensais da Premier League em outubro, celebrando o ótimo início de temporada da equipe. O treinador e o atacante Chris Wood foram premiados como Técnico e Jogador do Mês. No mês de outubro, em suma, o Forest venceu o Crystal Palace e o Leicester City, seus rivais, além de ter garantido um ponto contra o Chelsea. Por fim, eles começaram novembro com uma vitória de 3 a 0 sobre o West Ham.