Milan leva gol no fim e só empata com o Cagliari pelo Italiano

O Milan desperdiçou grande chance de encostar no pelotão de cima do Campeonato Italiano. Afinal, neste sábado (9), o Rossonero levou um gol no fim e empatou em 3 a 3 com o Cagliari, fora de casa. Rafael Leão (2) e Abraham anotaram os gols dos milaneses, enquanto Zortea e Zappa (2) fizeram para o time da casa.

O resultado mantém o Milan na sétima colocação, agora com 18 pontos, mais longe dos seis primeiros do Calcio. O Cagliari, contudo, está em 16º, com dez.

O jogo mal havia começado e o Cagliari abriu o placar com Zortea, aproveitando cobrança de escanteio. As bolas aéreas foram os maiores problemas do Milan durante todo o jogo. Toda bola lançada na área deixava os torcedores enlouquecidos.