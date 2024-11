Mavie se torna ‘cupida’ de affair entre ‘parça de Neymar’ e amiga de Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi optaram por realizar uma ‘versão brasileira’ do aniversário de um ano, pois familiares e amigos não puderam comparecer à celebração na Arábia Saudita – em outubro. Sendo assim, aproveitaram o calendário da Data-Fifa, que provavelmente contaria com o jogador no Brasil, para realizar o mega evento.

Neymar fora da temporada

Conforme mencionado, Neymar e Bruna se programaram para realizar a festa no período da Data-Fifa de novembro – com jogo marcado para o Brasil. Acontece que o craque brasileiro se lesionou novamente, duas partidas após seu retorno, e ficará de fora do restante da temporada.

Há boatos, inclusive, que a cúpula do Al-Hilal tem estudado uma possível rescisão com Neymar para janeiro de 2025. O Santos tem acompanhado os rumores de perto e aproveita o retorno à elite do futebol para avaliar chances de repatriação do Menino da Vila.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.