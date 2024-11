Goiás bate o CRB fora de casa e segue em busca do acesso

Com gol nos acréscimos de Lucas Ribeiro, o Alviverde ficou momentaneamente a dois pontos do G4 da Série B

O visitante Goiás venceu o CRB por 1 a 0 na noite deste sábado (9), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi do zagueiro Lucas Ribeiro, aos 47 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Verdão subiu para a sexta colocação da tabela, somando 57 pontos e, mesmo dependendo de alguns resultados, segue sonhando com o acesso para a elite. Por outro lado, o Galo perdeu a oportunidade de somar pontos em casa e segue na 16ª colocação. Assim, pode cair para a degola até o fim da rodada.

O jogo

No primeiro tempo, as equipes criaram poucas oportunidades de gol. Aos 16 minutos, Léo Pereira recebeu um passe de Getúlio, avançou na área e ficou frente a frente com Tadeu, mas chutou para fora. O Goiás respondeu aos 31 minutos, com Juninho, que recebeu a bola próximo à área e finalizou com perigo. Assim, Matheus Albino defendeu em duas etapas. Nos momentos finais, Hereda recebeu um ótimo lançamento e tentou encobrir Tadeu, mas a bola passou perto do gol. Aos 47 minutos, Gegê cobrou o escanteio, Labandeira cabeceou, e Tadeu fez uma grande defesa.