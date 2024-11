Fora do Fluminense, Marcelo esbanja qualidade em pelada no Rio: ‘As ruas falam’

Livre no mercado, o lateral deixou o Tricolor carioca há uma semana após desentendimento polêmico com técnico Mano Menezes

Marcelo Vieira tem esbanjado sua habilidade pelas ruas da Zona Sul do Rio enquanto analisa o próximo passo da carreira. Fora do Fluminense há uma semana, o lateral compartilhou um vídeo com um lance típico de seu auge durante uma pelada no Aterro do Flamengo.

“As ruas não mentem”, escreveu Marcelo na legenda do vídeo em seu Instagram. O registro mostra o lateral distribuindo dribles desconcertantes em companheiros na pelada, que aconteceu na noite da última sexta-feira (8) no Aterro do Flamengo.

Os filhos de Marcelo, que o acompanhavam em quadra, também aparecem nos registros divulgados pelo atleta. “Conexão familiar”, escreveu o lateral sobre o vídeo.