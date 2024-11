Fluminense conta com retornos para o duelo contra o Fortaleza no Maracanã

Aliás, o alerta está ligado, pois quatro jogadores estão pendurados com cartões amarelos: Thiago Silva, Manoel, Martinelli, Marquinhos e Samuel Xavier. Além disso, o próprio Mano Menezes já soma dois cartões. No entanto, nenhum deles foi punido no jogo contra o Colorado.

Apesar disso, o Fluminense não terá desfalques para enfrentar o Fortaleza e contará com o retorno de Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias, Felipe Melo e Kauã Elias, que não estavam à disposição contra o Internacional. No departamento médico, apenas o zagueiro Ignácio segue em recuperação de dores no joelho.

Dependendo dos resultados da rodada, o Fluminense pode perder posições. No momento, o time carioca ocupa o 14º lugar, com 37 pontos, e arrisca cair para a 16ª posição. Restam cinco jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo no dia 22 de novembro para enfrentar o Fortaleza, no Maracanã, em partida marcada para 21h30 (de Brasília).

