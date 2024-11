Flamengo: Filipe Luís tem dúvida no ataque para decisão com o Atlético

Bruno Henrique e Michael brigam por um lugar ao lado de Gabigol no setor ofensivo rubro-negro. Evertton Araújo entra no meio

O Flamengo encerrou neste sábado (9) sua preparação para a finalíssima da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, às 16h (de Brasília) deste domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O técnico Filipe Luís tem apenas uma dúvida na escalação e deve reforçar o meio de campo.

O treinador revezou Bruno Henrique e Michael no ataque nos treinamentos. A dupla vem de boas partidas e disputa uma vaga ao lado de Gabigol no setor ofensivo rubro-negro. No entanto, o camisa 27 leva certa vantagem por conta do jogo aéreo e da segunda bola.