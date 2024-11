Escalação do Santos: com desfalques, Carille faz últimos ajustes para jogo decisivo

Peixe precisa da vitória sobre o Coritiba, na segunda-feira (11), no estádio do Couto Pereira para confirmar o retorno a elite do Brasileirão Crédito: Jogada 10

O Santos segue sua preparação para o jogo decisivo contra o Coritiba, que será nesta segunda-feira (11), no estádio Couto Pereira. A vitória pode garantir o retorno do Peixe à primeira divisão. Com isso, Fábio Carille realiza os últimos ajustes para o duelo. O defensor Jair deve ser desfalque, pois ainda se recupera de lesão e não trabalhou com bola durante a semana. Além disso, recebeu recentemente uma oferta da Atalanta, da Itália. O meia Serginho também será ausência no Santos devido a uma lesão no reto femoral da coxa direita, e Otero deve atuar em seu lugar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais: Serginho tem lesão confirmada e será desfalque no Santos contra o Coritiba