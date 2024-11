Decisivo para o Palmeiras, Estêvão enaltece companheiros e briga pelo título

Atacante marcou o único gol Alviverde na vitória sobre o Grêmio, nesta sexta-feira (08), pela 33ª rodada, do Brasileirão, no Allianz Parque.

O Palmeiras precisou de quase 40 finalizações, mas conseguiu vencer o Grêmio e segue na caça ao Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro. Estêvão marcou o único gol da vitória alviverde nesta sexta-feira (08), pela 33ª rodada, no Allianz Parque.

Com o gol, Estêvão chegou aos 12 no Brasileirão, ultrapassando Pedro, do Flamengo, que não jogará mais na temporada devido a uma lesão. O craque comentou sobre a vitória ao final do jogo.

