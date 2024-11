Decisivo em vitória do Corinthians, Depay vibra com adaptação: ‘Me sinto mais forte’

Memphis marcou o gol da virada corintiana sobre o Vitória, neste sábado (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Decisivo na virada sobre o Vitória, na tarde deste sábado (9), Memphis Depay mostrou-se cada vez mais à vontade com a camisa do Corinthians. A harmonia com o clube vai além dos números, mas também tem relação à parte física – que, segundo o holandês, está cada vez melhor. O gol do atacante garantiu o triunfo no Barradão, por 2 a 1, e levou o Timão ao décimo lugar do Brasileirão.

Memphis Depay reconheceu a evolução em campo, mas atribuiu a vitória ao desempenho coletivo do Corinthians. Questionado sobre seu papel no triunfo, o holandês fez questão de enaltecer o trabalho do grupo na luta contra o rebaixamento.

“Sinto o meu corpo melhor, com mais energia. Eu me sinto forte, eu posso criar mais. Para ser honesto, jogamos muito bem. Achamos espaços, concedemos um gol, mas depois disso voltamos a competir. Minha energia está aumentando, me sinto mais confortável”, disse à TV Globo na saída de campo.