Cruzeiro joga bem e volta a vencer no Brasileirão

Raposa abriu 2 a 0 no placar com Kaio Jorge e Gabriel Veron, mas Allano descontou no fim do segundo tempo para o Tigre

Dessa forma, com o resultado, o Cruzeiro somou mais três pontos e chegou a 47 pontos. Assim, a equipe segue na 8° colocação na tabela. Por outro lado, o Criciúma não pontuou. O Tigre permanece na 15° colocação com 37 pontos.

O Cruzeiro apresentou um bom futebol venceu o Criciúma por 2 a 1 na noite deste sábado (9), no Mineirão, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a Raposa voltou a vencer após sete jogos. Os gols dos donos da casa foram marcados por Kaio Jorge e Gabriel Veron. Já Allano descontou.

A Raposa seguiu melhor por mais alguns minutos, mas depois o Tigre achou alguns espaços, principalmente com a marcação alta, forçando o erro na saída de bola dos donos da casa. No entanto, não conseguiu ser efetivo no ataque nas poucas oportunidades que teve.

No fim do primeiro tempo, o Cruzeiro cresceu de novo na partida e fez o goleiro Alisson trabalhar, mas, em dois lances ele contou com a sorte. A Raposa colocou duas bolas na trave em dois minutos: aos 40 e 42 com Gabriel Veron e Kaio Jorge, respectivamente.

Só dava Cruzeiro, mas Criciúma assustou

O Cruzeiro voltou como terminou: pressionando. Mas deu espaço pro Criciúma logo no início, que chegou a balançar as redes com Arthur Caíke, mas o lance tinha impedimento no início da jogada. E depois só deu Raposa. A equipe teve boas oportunidades para ampliar o placar e o segundo gol saiu após uma boa jogada coletiva. Lucas Romero achou Matheus Pereira que deu um passe de primeira para Kaio Jorge na área. O atacante passou para Veron livre na área, que ampliou o placar.