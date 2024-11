Com golaços, Juventude vira sobre o Bahia e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

Alviverde voltou a vencer após seis jogos de jejum, contou com ajuda e deixou a zona de rebaixamento após a 33ª rodada do Brasileirão

O Juventude venceu o Bahia por 2 a 1 em uma noite memorável no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Além de ostentar golaços na virada sobre o Tricolor, o Alviverde ainda contou com ajuda do Bragantino – concorrente direto – para deixar o Z4 e ganhar fôlego nesta reta final de Brasileirão.

Com a vitória, o Juventude ultrapassou o Bragantino e pulou para 16ª colocação com 37 pontos – um a mais em relação ao primeiro time do Z4. O Bahia, por sua vez, ficou ainda mais longe do G6 e caiu para oitavo lugar, com 46. O Tricolor acabou superado pelo Cruzeiro na tabela, que venceu o Criciúma por 2 a 1 no Mineirão.

Primeiro tempo

O Bahia precisou de apenas um minuto para abrir o marcador no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com Cauly. O gol do meio-campista poderia entrar na conta de Lucho, que driblou Rodrigo Sam em jogada pela direita e cruzou na medida para o camisa 8 só ter o trabalho de empurrar. O tento relâmpago deixou o início de jogo animado, com o Tricolor explorando ainda mais o lado direito, e o Juventude buscando o empate antes dos 10′.