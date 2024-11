Chelsea x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (10), às 13h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo ocorre no estádio Stamford Bridge, no oeste de Londres, na inglaterra. O clássico aumentou em rivalidade nos últimos 20 anos, com a ascensão dos Blues, que subiram de patamar no país e no continente. Ambas as equipes somam 18 pontos e começaram a rodada na quarta e quinta posição, respectivamente, por critérios de desempate.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Chelsea

Os Blues têm mostrado bom desempenho neste início de temporada. Durante a semana, inclusive, golearam o Noah, da Armênia, por 8 a 0 na Conference League.