Braga x Sporting: onde assistir a despedida de Ruben Amorim

Treinador do Sporting deixa o clube após quase quatro anos e cinco títulos. Irá assumir o Manchester United Crédito: OCTAVIO PASSOS

Neste domingo, 10 de novembro, o Sporting viverá o fim de um ciclo de sucesso sob o comando de Ruben Amorim. Após quatro anos à frente do clube e cinco títulos conquistados, incluindo duas Ligas Portuguesas, Amorim fará sua última partida pelo Sporting diante do Braga, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Municipal. A partir da data-FIFA que começa na segunda-feira, ele assumirá o comando do Manchester United. Onde assistir Os canais RTP Internacional, ESPN, Disney+ e transmitem a partir das 15h45 (de Brasília). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Emoção de Ruben Amorim Ruben Amorim deixa o Sporting com o título português da temporada passada, com uma campanha invicta na atual edição do Campeonato Português — dez jogos e dez vitórias. E, também, com o time em segundo lugar na Liga dos Campeões (entre 36 concorrentes), com goleada sobre o Manchester City na rodada passada por 4 a 1.

“Vivi um período muito marcante neste clube. Também tive uma despedida perfeita em casa, no Alvalade, com uma goleada histórica sobre o Manchester City na Champions. Enfim, neste domingo, quero muito deixar a equipe com uma vitória, o que significaria igualar o recorde de 11 vitórias seguidas. Mas o Sporting estará sempre no meu coração. O clube que nascemos, é o clube que nascemos. Sempre torcerei pelo Sporting”, disse Amorim, na coletiva deste sábado. Em seguida, o treinador fez um pedido inusitado: “Meu nome não está escrito corretamente em alguns veículos de imprensa. Afinal, o nome é Ruben, não Rúben, como é o habitual.”

Para a partida contra o Braga, Ruben Amorim confirmou que Gonçalo Inácio, que era dúvida, se recuperou de sua lesão, mas não começará jogando. No Braga O técnico Carlos Carvalhal não poderá contar com o uruguaio Zalazar, que está machucado. No entanto, Robson Bambu, que havia desfalcado o time no empate contra o Elfsborg (1 a 1) fora de casa, pela Liga Europa, estará de volta ao time. Classificação Vale ressaltar que o Sporting lidera com 30 pontos, três a mais do que o Porto. O terceiro colocado é o Benfica. Aliás, Benfica e Porto se enfrentam neste domingo, em Lisboa. O Braga é o quarto colocado, com 20 pontos.