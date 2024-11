Benfica x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico português será no Estádio da Luz, casa benfiquista. Mas os portistas estão mais bem colocados e querem encostar no líder Sporting

Benfica e Porto se enfrentam neste domingo, 10 de novembro, no Estádio da Luz, em Lisboa. Trata-se de um dos maiores clássicos do futebol português. A partida vale pela 11ª rodada do Campeonato Nacional e promete muita emoção, já que ambas as equipes buscam um bom resultado. Afinal, não querem deixar o líder Sporting disparar na tabela. O Sporting soma 30 pontos (dez jogos, dez vitórias) , enquanto o Porto vem logo atrás com 27. O Benfica, em terceiro, tem 22 pontos e uma partida a menos.

Este jogo tem um gostinho especial para os benfiquistas, que tentam se vingar da derrota humilhante por 5 a 0 para o Porto no clássico da temporada passada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O clássico entre Benfica e Porto será transmitido pelo canal Disney+ a partir das 17h45 (horário de Brasília).