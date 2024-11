Bayern vence St Pauli com golaço de Musiala; Dortmund perde para o Mainz

Jovem faz o único gol do triunfo dos bávaros, líderes isolados na Bundesliga. Já o Borussia cai fora de casa na competição

O Bayern de Munique venceu mais uma no Campeonato Alemão. Neste sábado (9), a equipe bávara contou com um golaço do jovem Musiala para bater o St Pauli, fora de casa, por 1 a 0, pela décima rodada da Bundesliga.

Com o resultado, o Bayern chegou a 26 pontos e se mantém na liderança, com oito vitórias e dois empates. Já o St Pauli está na modesta 15ª colocação, com apenas oito.

