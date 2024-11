Avaí x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão paulista tem a chance de sacramentar acesso nesta rodada, porém precisa vencer e torcer pelo tropeço do Ceará na terça Crédito: Jogada 10

Em duelo decisivo pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão, o Mirassol tenta encaminhar ou até confirmar o acesso à primeira divisão nacional. Caso a equipe paulista vença o Avaí na Ressacada, às 19h (de Brasília), neste domingo (10), terá que torcer para que o Ceará não vença o Botafogo-SP, na terça (12). Com 62 pontos, os comandados do técnico Mozart ocupam a terceira colocação, a cinco do Vozão, atual quinto colocado, restando três rodadas para o fim da competição. O Leão, por sua vez, tem 46 pontos na 12ª posição e já não tem pretensões no campeonato. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, esta partida foi adiada em 26 horas (seria no sábado), pois a delegação do Leão paulista saiu do aeroporto de São José do Rio Preto, a 25 minutos de Mirassol, e fez conexão em São Paulo, antes de seguir para o destino principal. Contudo, devido ao mau tempo o voo para Santa Catarina só aconteceu mais de 16 horas depois do previsto. Onde assistir A partida deste domingo (10) terá a transmissão dos canais Premiere Como chega o Avaí