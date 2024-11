Artur Jorge vê injustiça em empate do Botafogo

Artur Jorge fala que Botafogo dominou o Cuiabá do início ao fim, lembra que vantagem ainda é confortável e pede grupo com mente forte

Após o empate do Botafogo em 0 a 0 com o Cuiabá, o treinador Artur Jorge afirmou que viu injustiça no placar construído no Nilton Santos. Ele até reconheceu que o Glorioso não foi perfeito, mas mereceu vencer por conta do alto volume de jogo ao longo dos 90 minutos, sobretudo na segunda etapa.

“Hoje (neste sábado), o resultado é extremamente injusto para nós. Mas não digo que tudo bem feito, mas fizemos muita coisa suficiente para ganhar este jogo. Finalizações, bolas na trave, atacamos pela esquerda, pela direita, pelo centro. Acabamos o jogo com quatro homens na linha avançada”, comentou Artur.

O Botafogo, mesmo com o tropeço, segue perto do título. Afinal, o Glorioso soma 68 pontos, quatro a mais do que o Palmeiras. As duas equipes, aliás, vão se enfrentar na 36ª rodada do Brasileirão, em São Paulo, no dia 26 de novembro.