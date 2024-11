Vitória x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Vitória neste sábado (9/11), às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é direto contra o rebaixamento e coloca frente a frente dois times em ascensão. Afinal, tanto o Rubro-Negro Baiano quanto o Timão vem de três vitórias seguidas e subiram na tabela. Os Baianos estão na 12° colocação, enquanto os paulistas uma posição abaixo, mas com os mesmos 38 pontos do adversário. A quatro pontos do Athletico Paranaense, primeiro time no Z-4, um triunfo em Salvador pode ser determinante na luta contra o descenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro Baiano chega embalado. Afinal, a equipe vem de três vitórias seguidas, contra RB Bragantino, Fluminense e Athletico Paranaense. Assim, aposta na força do Barradão para seguir com a sequência positiva. Contudo, para a partida contra o Corinthians, o técnico Thiago Carpini terá as baixas do lateral-esquerdo Lucas Esteves e do volante William Oliveira. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e estão fora do embate. De resto, o time deve ser muito parecido com os últimos embates do Vitória.