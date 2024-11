Tiago Leifert cria teoria para ‘Caso Bruno Henrique’

Em seu canal do Youtube, jornalista tentou refletir sobre a situação do atacante do Flamengo e sugeriu o que pode ter acontecido

O jornalista, aliás, também relembrou sua época na Globo e citou um caso envolvendo o ex-jogador Caio Ribeiro.

“O Caio Ribeiro (comentarista da Globo), na época em que trabalhávamos juntos na redação da Globo, ficava ligando para os jogadores. Ele queria montar o seu melhor time no Cartola (jogo online de futebol). Eu já vi ele ligando para o Fred (ídolo do Fluminense) para perguntar se ele estava disponível para jogar e se marcaria um gol, só para escalá-lo no Cartola. Sempre denunciei ele no Globo Esporte”, finalizou.

Acusam Bruno Henrique de forçar cartões amarelos no jogo entre Flamengo e Santos, no Brasileirão de 2023. Na ocasião, pessoas ligadas ao jogador realizaram grandes apostas nos cartões.