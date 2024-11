Técnico do Tottenham analisa lesão de Richarlison: ‘De fora por tempo significativo’

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, participou de uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (8), e afirmou que Richarlison perderá um “tempo significativo” da temporada. Assim o comandante dos Spurs confirmou que o brasileiro tem uma lesão significativa no tendão, entretanto não estipulou um tempo exato de recuperação.

“Estou reticente em colocar (tempo) nisso, mas ele ficará fora por um tempo significativo. É uma lesão significativa no tendão. Nós só temos que continuar trazendo-o de volta e trabalhando com ele para fazê-lo subir, porque ele é um jogador importante”, disse o comandante.

O brasileiro entrou em campo no segundo tempo, aos 11 minutos, diante do Aston Villa, e ajudou os Spurs a ficarem com os três pontos. Ele deu a assistência para o segundo gol de Solanke. Contudo, deixou o gramado a oito minutos do fim com a mão na coxa esquerda.