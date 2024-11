Sem 10? Vasco fará mudança no meio-campo contra o Fortaleza

Sem poder contar com Payet, lesionado, e com Coutinho longe dos 100% de condição física, o técnico Rafael Paiva deverá usar da criatividade para escalar o Vasco. Sem os dois ‘camisas 10’ de origem, o suíço Maxime Domínguez deve ganhar oportunidade no time titular neste sábado (9), contra o Fortaleza, pela 33ª rodada do Brasileirão.

No encerramento da preparação para o duelo, em atividade nesta sexta-feira (8) no CT Moacyr Barbosa, o jogador surgiu como possibilidade para o setor. Até o momento, Maxime atuou pelo Vasco apenas como meia direita; nunca como armador. Segundo o portal “ge”, Galdames também surge como opção para a posição. Coutinho começará no banco, enquanto Payet segue no Rio de Janeiro para tratar de lesão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Rafael Paiva revê palco de sua estreia pelo Vasco