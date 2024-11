São Paulo x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor ainda sonho com vaga no G4, enquanto Furacão quer sair da zona de rebaixamento do Brasileirão

O São Paulo encara o Athletico neste sábado (9/11), às 21h, no estádio do Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, aliás, será entre times com objetivos opostos. Enquanto o Tricolor Paulista é o sexto colocado, com 54 pontos e sonha com uma vaga no G4, o Furacão é o 17°, com 34 pontos, e é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, precisando desesperadamente somar três pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía ainda não sabe se terá o zagueiro Arboleda. Afinal, o defensor levou uma pancada na perna direita no treinamento de quinta-feira (7) e não sabe se terá condições de atuar. Assim, a tendência é a de que a dupla de zaga seja novamente formada por Alan Franco e Sabino. Além disso, o o lateral-esquerdo Welington, que trata um edema na coxa esquerda. A tendência é que Jamal Lewis siga como titular. Recuperado de uma lesão na clavícula, o reserva Patryck Lanza já tem treinado com o elenco, mas ainda não deve atuar. Por fim, Michel Aráujo iniciou transição física após passar por cirurgia no joelho esquerdo, mas só deve voltar em 2025.