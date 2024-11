Santos mantém futuro de Carille indefinido

Treinador divide opiniões no Peixe e ainda não sabe se será o comandante do Alvinegro Praiano na próxima temporada

O Santos ainda não definiu quem será o seu treinador em 2025. A possibilidade de manter Fábio Carille é um assunto que vem sendo discutido internamente no Peixe, mas não é algo que seja um consenso entre todos da diretoria. A intenção é que a decisão seja tomada após a conquista do acesso para a Série A.

Há uma ala no clube que entende que a permanência de Carille é a melhor solução para o Santos. Pesa a favor do treinador os bons resultados recentes na disputa da Série B do Brasileirão, a iminência da conquista do título nacional e a excelente relação construída com o elenco. O treinador conquistou a confiança de nomes experientes como Pituca, Gil e Giuliano.