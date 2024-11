Roger Machado elogia o Internacional e mantém esperança na briga pelo topo da tabela

Colorado vence o Fluminense, em jogo desta sexta-feira (8), pela 33ª rodada, do Brasileirão e entra no G4 momentaneamente

O Internacional confirmou a boa fase e venceu o Fluminense na abertura da 33ª rodada da Série A. O atacante Borré e o volante Bruno Henrique marcaram os gols da vitória colorada no Beira-Rio, nesta sexta-feira (08).

Com o resultado, o Internacional chegou a 14 jogos de invencibilidade sob o comando de Roger Machado no Brasileirão e entrou momentaneamente no G4. A equipe soma 59 pontos, contra 58 do Flamengo, que ainda jogará na rodada e pode retomar a posição. Na entrevista coletiva, o técnico colorado falou sobre “secar” os rivais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Impossível não dar uma secadinha (risos). A matemática está aí. A primeira coisa que faço quando chego ao vestiário é abrir o celular e olhar a tabela. Estamos a oito pontos do Botafogo. Sabemos que é difícil, mas precisamos nos manter na briga. E isso mantém a chama acesa. Está lá no fim da rampa, mas a porta ainda não se fechou. Isso mantém a crença”, afirmou o técnico.