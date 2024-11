Real Madrid x Osasuna: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25 neste sábado (9). Real Madrid e Osasuna se enfrentam às 10h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 13ª rodada da La Liga. O clube merengue precisa do resultado positivo para espantar má fase diante de um adversário que faz bom início de temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid não vive um bom momento na temporada e precisa, em casa, dar uma resposta para seus torcedores. Isto porque o clube vem de duras derrotas para o Barcelona, no Campeonato Espanhol, e para o Milan, na Champions. Além disso, os merengues viram o Barcelona abrir seis pontos de vantagem na liderança da La Liga e precisam se recuperar na competição.