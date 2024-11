Ramón Díaz abre o jogo e detalha oferta da Arábia para deixar o Corinthians

Comandante do Timão, no entanto, optou por seguir no clube, mas explica proposta que chegou durante duelo da Sul-Americana Crédito: Jogada 10

O técnico Ramón Díaz detalhou a proposta que recebeu da Seleção da Arábia Saudita, destacando que a oferta surgiu durante os jogos decisivos do Corinthians pelas Copas do Brasil e sul-americana e antes do confronto decisivo diante do Racing, da Argentina. O Corinthians, aliás, ainda não sabe quem será seu técnico na próxima temporada. No entanto, atualmente, o foco é escapar de vez do rebaixamento e buscar uma vaga na próxima edição da sul-americana. Ramón afirmou que a Seleção Saudita ofereceu um contrato de três anos, mas exigiu sua saída imediata do Timão.