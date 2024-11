Rafael Paiva revê palco de sua estreia pelo Vasco

O técnico Rafael Paiva já tem 32 jogos no comando do Vasco. E, neste sábado (9), ao encarar o Fortaleza, pela 33ª rodada do Brasileirão-2024, o comandante reencontrará o palco de sua estreia à frente de um time profissional.

Paiva no comando do Vasco: a Missão

À época treinador do sub-20, Paiva chegou às pressas para enfrentar o Fortaleza na ida da terceira fase da Copa do Brasil, em maio. O Laion era uma das poucas equipes invictas no Brasileirão à altura e vinha do vice-campeonato cearense, além do título da Copa do Nordeste.

Surpreendentemente, porém, o Vasco conseguiu se tornar um dos poucos times a parar o Fortaleza em seus domínios. Apesar da enorme pressão do Tricolor, o Cruz-Maltino segurou um importante 0 a 0, que manteve o confronto em aberto para a volta, no RJ.

Além deste jogo, Paiva ficou mais três partidas à frente da equipe. A mais emblemática? Exatamente diante o Fortaleza, no jogo da volta da Copa do Brasil. Um 3 a 3 espetacular na casa do Vasco, com direito a Léo Jardim pegando pênalti decisivo e classificando a equipe rumo às oitavas da competição.