Presidente do Atlético revela sentimento antes da decisão contra o Flamengo

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, esteve na Cidade do Galo nesta sexta-feira (8) e acompanhou o treino antes da decisão contra o Flamengo. Galo e Rubro-Negro se enfrentam no domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O time mineiro perdeu o primeiro jogo na última semana, por 3 a 1, no Maracanã.

Segundo o mandatário atleticano, atletas e comissão técnica estão animados com o jogo e confiantes no potencial da equipe.

“Assisti ao treino, conversei bastante com nosso treinador Milito, a comissão técnica, com os atletas, com o diretor de futebol e outros funcionários do clube. Todos estão animados e otimistas. Sabemos do nosso potencial, da nossa capacidade, e também das dificuldades, pois enfrentamos um dos melhores elencos do futebol brasileiro. No entanto, temos time para jogar e ser campeões”, afirmou à “Rádio Itatiaia”.