Palmeiras tem grande retrospecto contra o Grêmio em seus domínios

Verdão tem supremacia contra o Tricolor Gaúcho no estado de São Paulo e busca novo triunfo para seguir sonhando com título brasileiro

O Palmeiras encara o Grêmio nesta sexta-feira (08/11), às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão precisa vencer para seguir sonhando com o tricampeonato brasileiro. Para isso, o Alviverde se apega no grande retrospecto que tem contra o Tricolor Gaúcho jogando em seus domínios.

Aliás, os últimos três confrontos entre as equipes no Allianz Parque, tiveram vitórias do Palmeiras. Duas delas marcantes. No ano passado, o Verdão não tomou conhecimento e goleou por 4 a 1. Além disso, em 2020, os dois clubes decidiram a Copa do Brasil e o Alviverde venceu o segundo jogo da decisão em seu estádio por 2 a 0.

Outra curiosidade é que o Grêmio é o time que o Palmeiras mais venceu pelo Campeonato Brasileiro: são 36 vitórias em 78 jogos, seguido por Fluminense, com 34 em 68 jogos, além do Vasco, com 32 triunfos em 63 embates.

Zagueiro do Palmeiras projeta duelo dificil

Contudo, o zagueiro Gustavo Gómez projeta um duelo muito complicado. Afinal, o Grêmio também tem suas pretensões no campeonato e precisa vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento.