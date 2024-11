Palmeiras precisa de feito que aconteceu uma única vez no Brasileirão por título

O Palmeiras sabe que é difícil, mas ainda sonha com a conquista do Campeonato Brasileiro. O Verdão viu o Botafogo abrir seis pontos na liderança e disparar rumo à taça nacional. Assim, para ficar com o título, o Alviverde precisa alcançar um feito que só aconteceu uma única vez na história dos pontos corridos.

Afinal, esta mesma diferença de pontos do líder para o segundo colocado foi tirada na edição de 2009. Curiosamente, com o Palmeiras envolvido na história. Naquela edição, o Verdão entrou na 33ª rodada na liderança, com 57 pontos. O Flamengo, por sua vez, estava em sexto, com 51. Assim, a chance de título dos cariocas era mínima.