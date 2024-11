Números mostram Palmeiras dependente de Estêvão em disputa pelo título

O Palmeiras observa, com preocupação, o Botafogo abrir seis pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe soma agora dois jogos sem vitórias, ao empatar com o Fortaleza em casa e, na última segunda-feira (4), perdeu o clássico para o Corinthians em Itaquera.

Diante disso, quais fatores poderiam explicar essa queda repentina do Alviverde? A dependência de Estêvão, sem dúvida, é um deles. Afinal, quando a jovem promessa do Palestra não marca gols ou contribui com assistências, o poder ofensivo da equipe simplesmente não aparece. Nos jogos contra Fortaleza, Juventude, Cuiabá e Athletico, por exemplo, Estêvão esteve envolvido em todos os gols do time.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais: Palmeiras entra na reta final para definir patrocínios visando 2025