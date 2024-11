Novorizontino x Operário (PR): onde assistir, escalações e arbitragem

Vice-líder, com 63 pontos, a equipe paulista tem seis pontos à frente do Vozão, atual quinto colocado. O Fantasma, por sua vez, soma 53 pontos e tem remotas chances de acesso nesta reta final de campeonato.

Perto de garantir o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro, o Novorizontino entra em campo, neste sábado (9), pela 36ª rodada da Série B. Assim, o Tigre recebe o Operário (PR), às 17h (de Brasília), no estádio Jorge de Biasi, e pode garantir a vaga se vencer e o Ceará tropeçar para o Botafogo-SP, na terça-feira (12).

Como chega o Novorizontino

O técnico Eduardo Baptista pode ter o retorno de dois jogadores importantes no duelo decisivo. Afinal, Jordi e Luisão cumpriram suspensão diante da Chapecoense e podem reaparecer entre os titulares. Contudo, o arqueiro sentiu um desconforto no adutor da coxa esquerda e ainda é dúvida.

Como chega o Operário (PR)

A chance do Fantasma conquistar o acesso é menos de 1% e só existe, pois terá dois confrontos diretos com Novorizontino e Mirassol, em sequência. Entretanto, por estar em sétimo, com 53 pontos, a seis do Sport, que é o quarto colocado, terá que além de vencer seus jogos, torcer por tropeços. Por fim, a equipe terá retornos importantes como Rafael Santos, Sávio e Maxwell.