Neto crava destino de Gabigol em gigante do futebol brasileiro

Apresentador da TV Bandeirantes, Neto revelou o futuro do atacante Gabigol. E ele não será no Flamengo. O jogador de 28 anos tem sido especulado por vários clubes, e o ex-atleta garantiu que o destino do camisa 99 do Rubro-Negro será Belo Horizonte.

Segundo Neto, o atleta vai treinar na Toca da Raposa II, na capital mineira.

“Sei não, hein?! Todo mundo acha que o @gabigol vai para o Corinthians, mas fiquei sabendo que o caminho dele é o Cruzeiro de BH”, disse Neto em suas redes sociais.