Ministro francês critica torcedores e cobra explicação do PSG por faixa pró-Palestina

Manifestação de organizada do clube francês ocorreu antes da derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, no Parc des Princes, pela Champions

A manifestação política da torcida do PSG nas arquibancadas do Parc des Princes, com a inscrição “Palestina Livre”, causou incômodo no ministro do Interior da França. Bruno Retailleau considerou o protesto como um ato ”inaceitável” e cobrou explicações do clube francês após a derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, pela Champions League.

O protesto dos torcedores ocorreu no momento da entrada dos times em campo, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Confeccionada pela organizada Auteuil Kop, do PSG, a bandeira apresentava o desenho de um mapa incluindo Israel, Cisjordânia e Gaza nas cores do lenço palestino Keffiyeh – símbolo de apoio aos palestinos.

Retailleu garantiu que cobrará explicações do PSG quanto à manifestação e não descartou possíveis sanções ao clube. A UEFA, por sua vez, garantiu que não aplicará punição ao clube francês.