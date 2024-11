Marquinhos mira cinco finais para o Fluminense e luta contra o Z4

O Fluminense entrou em campo nesta sexta-feira (08) para enfrentar o Internacional, pela abertura da 33ª rodada da Série A. No entanto, atuando de forma apática, foi derrotado no estádio do Beira-Rio, pelo placar de 2 a 0. Borre e Bruno Henrique fizeram os gols do time gaúcho, ambos no segundo tempo.

Aliás, o resultado deixa o time carioca apenas três pontos do Z4, afinal, atualmente o Fluminense é o 14ª com 37 pontos, mesma pontuação do Bragantino, que vem abaixo. Enquanto, o Athletico abre a zona de rebaixamento e tem 34 pontos. Todos ainda vão atuar na rodada. Ao final da partida, o atacante Marquinhos falou sobre o resultado e a derrota.

