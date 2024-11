Mansão de Neymar em Mangaratiba: saiba detalhes do local

Neymar possui uma mansão no condomínio Portobello, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro; espaço conta até com safári

O atacante Neymar está no Brasil. O jogador, que já planejava a vinda devido a uma possível convocação na Data Fifa, aproveitará o período para comemorar o aniversário de 1 ano de Mavie. A festa será realizada em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde o camisa 10 possui duas mansões.

Enquanto uma das propriedades do jogador do Al-Hilal fica no condomínio Aero Rural, onde viveu uma polêmica referente à construção de um lago artificial, a outra se encontra no Condomínio Portobello. Nesta segunda localidade, que fica há cerca de 100 km do Rio de Janeiro, há áreas comuns que contam com um resort para além das mansões. É possível alugar quartos, assim como praticar atividades ao ar livre, aproveitar uma cachoeira e até mesmo fazer um safári. O espaço possui ainda uma praia privativa. As diárias das suítes variam entre R$ 1.480 e R$ 3.050.