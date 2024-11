Lucas Paquetá celebra aniversário de casamento: ‘Melhor escolha’

Lucas Paquetá, jogador do West Ham e da Seleção Brasileira, celebrou seis anos de casamento com Duda Fournier

O jogador Lucas Paquetá celebrou mais um ano do casamento com Duda Fournier. O meio-campista do West Ham e da Seleção Brasileira fez uma surpresa para a amada, além de uma publicação especial para comemorar a data, na última quinta-feira (07).

Os dois celebraram 0 6º ano da união em um jantar romântico em Londres, com uma vista ampla da cidade. O local estava decorado com balões em formato de coração, assim como pétalas de rosas na cama. Também fez parte do cenário a frase ‘I love you’ toda iluminada. Além disso, os dois também trocaram juras de amos nas redes sociais.