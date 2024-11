Liverpool x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Liverpool

Líder isolado da Premier League e um dos favoritos ao título, o Liverpool faz um grande início de temporada e está embalado sob o comando do técnico Arne Slot, que chegou para substituir o cargo deixado por Klopp. Além disso, os Reds também lideram a fase de liga da Champions, com 100% de aproveitamento na principal competição de clubes do planeta, e vêm de uma grande vitória por 4 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, com direito a hat-trick de Luis Díaz.

O Liverpool lidera a Premier League com 25 pontos, dois de vantagem para o vice-líder City, que também entra em campo neste sábado.

Além disso, a boa notícia é que o técnico Arne Slot não terá nenhum desfalque de última hora para o jogo contra os Villas. Contudo, Alisson, Harvey Elliott, Federico Chiesa e Diogo Jota, lesionados, seguem no departamento médico do clube.