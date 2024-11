Guardiola na Seleção Brasileira? Jornal levanta possibilidade

Segundo "The Athletic", CBF estaria em contato com o treinador do Manchester City, que tem contrato apenas até o fim da atual temporada Crédito: CHRISTIAN BRUNA

Já imaginou o técnico Pep Guardiola à frente da Seleção Brasileira? Pois bem, é a possibilidade que levantou o jornal "The Athletic", que pertence ao "The New York Times", em publicação nesta sexta-feira (8). Segundo o site, a CBF já teria contatado o treinador, atualmente no Manchester City, para assumir o cargo visando a Copa do Mundo de 2026. A matéria foi ao ar dois dias depois da curiosa declaração do catalão após sua equipe levar de 4 a 1 para o Sporting (POR), pela Liga dos Campeões. "Depois de um 4 a 1, eu já não sou mais opção para o Brasil (risos). Eu tenho mais do que nunca vontade de levantar a equipe e voltar ao nosso nível", limitou-se (veja o vídeo abaixo).

LEIA MAIS: Ancelotti fala sobre decisão de recusar a Seleção Brasileira: ‘Não me arrependo de nada’ Guardiola, aliás, já declarou que deseja comandar alguma seleção. Seu contrato com o Manchester City vai até o fim da atual temporada, com o técnico ainda sem definir seu futuro. O The Athletic também recorda a negociação entre CBF e Guardiola em 2012, quando, à época, Mano Menezes deixou o cargo após maus resultados com a Amarelinha. O catalão, porém, optou por assumir o Bayern de Munique, onde ficou por três temporadas. Era seu primeiro trabalho após sua revolução no Barcelona.