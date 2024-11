Francês: Olympique é surpreendido em casa e perde para o Auxerre

Os torcedores do Olympique de Marselha saíram do estádio Vélodrome nada satisfeitos nesta sexta-feira (8), na partida de abertura da 11ª rodada do Campeonato Francês. Isto porque o atual vice-líder da Ligue 1 foi atropelado pelo Auxerre, que venceu os donos da casa por 3 a 1, com gols de Sinayoko, Perrin e Traorè, todos marcados ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Greenwood, de pênalti, diminuiu para os donos da casa.

Dessa maneira, o Olympique chegou à segunda derrota nas últimas três rodadas da Ligue 1 e pode se distanciar ainda mais da briga pelo título. O time de Marselha segue com 20 pontos, seis a menos que o líder PSG. Contudo, o Paris Saint-Germain entra em campo neste sábado (9), contra o Angers e pode ampliar a vantagem para nove pontos.

Além disso, a equipe ainda pode perder ao menos duas posições na tabela.