Final da Libertadores: Setor destinado à torcida do Botafogo está esgotado

Em busca da glória eterna, a torcida do Botafogo esgotou nesta sexta-feira (8) os ingressos para a final da Libertadores. A equipe enfrenta o Atlético Mineiro, no dia 30 de novembro, no Más Monumental, em Buenos Aires.

Dessa forma, foram vendidos os 22 mil ingressos disponíveis para a torcida do Alvinegro no setor Centenário, que fica atrás do gol. Os bilhetes esgotaram em menos de dois dias. Assim, apenas sócio-torcedores do clube carioca conseguiram adquirir a entrada, uma vez que a venda para público geral iniciaria apenas no domingo.

